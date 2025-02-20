Bitlis’te kar kalınlığı 70 santimle rekora koşuyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kod vererek uyardığı Bitlis’te kar kalınlığı rekora koşuyor. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede etkisini artırırken kalınlığın yüksek kesimlerde 70 santime kadar ulaştığı bildirildi. Beyaz örtü, 196 köyün ulaşıma kapanmasına neden oldu. Kent merkezinde cadde ve sokaklarda araçlar kara gömüldü.

Giriş Tarihi: 20.02.2025 12:20

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Bitlis'te gece saatlerinde başlayarak etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 70 santime ulaştığı, kent merkezinde ise 25 santim olduğu aktarıldı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bitlis'te ekili olan kar yağışı 70 santime ulaştı / DHA

196 KÖY ULAŞIMA KAPANDI

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışı ile birlikte kapanan köy yollarını öncelik sırasına göre açacaklarını belirterek, "Kar yağışının ardından kapanan 196 köy yolumuz için 10 ayrı şantiyemizde bulunan 75 iş makinesi ve 80 personelle mesai kavramı gözetmeksizin çalışıp yolları ulaşıma yeniden açacağız" dedi.

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