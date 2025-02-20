Yaşam

Doğu'da kar engeli: Yoğun tipide 2 bin 666 yol ulaşıma kapandı!

Doğu Anadolu Bölgesi’ni etkisi altına alan kar yağışı, birçok il ve ilçelerde yolların kapanmasına yol açtı. Belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri 2 bin 666 yerleşim yerinin yolunun ulaşıma kapandığını ve bununla çok yönlü çalışma başlatacakları bilgisini verdi.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Doğu'da kar engeli: Yoğun tipide 2 bin 666 yol ulaşıma kapandı!

Doğu'da etkili olan kar yağışı şiddetini artırınca 2 bin 666 yerleşim yerinin yolları trafiğe kapandı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde önceki gün başlayan ve devam eden kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Erzurum'da 1403, Erzincan'da 479, Ağrı'da 303, Muş'ta 211, Ardahan'da 119, Kars'ta 100 ve Iğdır'da 51 köy yolu kapandı. İl Özel İdare, Karayolları ve belediye ekipleri, kapalı yolların yeniden açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, kent merkezinde ise belediyeler temizlik çalışması yaptı.

Doğu Anadolu'da kar yağışı nedeniyle 2 bin 666 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı / DHADoğu Anadolu'da kar yağışı nedeniyle 2 bin 666 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı / DHA

EN YÜKSEK KAR KALINLIĞI PALANDÖKEN'DE

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre kar kalınlıkları Ardahan'da 45, Erzurum'da 35, Ağrı'da 22, Muş'ta 20, Erzincan'da 10 ve Kars'ta 9 santim olarak ölçüldü. Kayak merkezlerinden Erzurum Palandöken'de 161, Konaklı'da 121, Erzincan Ergan'da 120, Kars Sarıkamış'ta 122, Ardahan Yalnızçam'da ise 30 santime ulaştı.

Yolda kalan sürücü ve yolcular için ikramlık ürünler dağıtıldı / DHAYolda kalan sürücü ve yolcular için ikramlık ürünler dağıtıldı / DHA

YOĞUN TİPİ ARAÇLARI YOLDA BIRAKTI

Muş-Solhan-Bingöl kara yolunun Buğlan mevkisinde yoğun kar ve tipi, trafikte aksamalara neden oldu. Yoğun kar nedeniyle yolda kalanlara Türk Kızılayı, su, kek ve meyve suyu ikram etti. Vatandaşlar ekiplere teşekkür ederken, Karayolları ekipleri yoldaki çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum'da tipiden 143 sürücü ve yolcu kurtarıldı / DHAErzurum'da tipiden 143 sürücü ve yolcu kurtarıldı / DHA

143 SÜRÜCÜ VE YOLDU KURTARILDI

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Jandarması ve Jandarma Asayiş Timleri, olumsuz hava şartlarına rağmen kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Yollarda güvenlik tedbiri alan jandarma, kar yağışı sebebiyle mahsur kalan 143 sürücü ve yolcuyu kurtardı. Jandarma trafik ekipleri, özellikle kırsal bölgelerde ve ana arterlerde yoğunlaşan kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması, trafik akışının sağlanması için ilgili kurum ve kuruluşlara destek sağladı.

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