Doğu'da kar engeli: Yoğun tipide 2 bin 666 yol ulaşıma kapandı!

Doğu Anadolu Bölgesi’ni etkisi altına alan kar yağışı, birçok il ve ilçelerde yolların kapanmasına yol açtı. Belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri 2 bin 666 yerleşim yerinin yolunun ulaşıma kapandığını ve bununla çok yönlü çalışma başlatacakları bilgisini verdi.

Giriş Tarihi: 20.02.2025 13:38

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Doğu'da etkili olan kar yağışı şiddetini artırınca 2 bin 666 yerleşim yerinin yolları trafiğe kapandı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde önceki gün başlayan ve devam eden kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Erzurum'da 1403, Erzincan'da 479, Ağrı'da 303, Muş'ta 211, Ardahan'da 119, Kars'ta 100 ve Iğdır'da 51 köy yolu kapandı. İl Özel İdare, Karayolları ve belediye ekipleri, kapalı yolların yeniden açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, kent merkezinde ise belediyeler temizlik çalışması yaptı.

Doğu Anadolu'da kar yağışı nedeniyle 2 bin 666 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı / DHA EN YÜKSEK KAR KALINLIĞI PALANDÖKEN'DE Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre kar kalınlıkları Ardahan'da 45, Erzurum'da 35, Ağrı'da 22, Muş'ta 20, Erzincan'da 10 ve Kars'ta 9 santim olarak ölçüldü. Kayak merkezlerinden Erzurum Palandöken'de 161, Konaklı'da 121, Erzincan Ergan'da 120, Kars Sarıkamış'ta 122, Ardahan Yalnızçam'da ise 30 santime ulaştı.