Edirne’de yoğun kar yağışı başladı

Lalapaşa ilçesinin yüksek kesimleri ve bazı köylerde kar etkili oldu. Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Hamzabeyli sınır kapısı yolu da kar nedeniyle beyaza büründü. Sınıra yakın köylerde kar yağışı başladı, Hamzabeyli köyü kısa sürede beyaza büründü.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının yarın da aralıklarla sürmesi bekleniyor.