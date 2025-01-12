12 Ocak 2025, Pazar
Haberler Yaşam Haberleri Edirne’de yoğun kar yağışı başladı

Edirne’de yoğun kar yağışı başladı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.01.2025 13:54 Güncelleme: 12.01.2025 14:00
ABONE OL
Edirne’de yoğun kar yağışı başladı

Balkanlar’dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Şehir merkezinde karla karışık yağmur yağarken, kar yağışının ilerleyen saatlerde sürmesi bekleniyor.

Lalapaşa ilçesinin yüksek kesimleri ve bazı köylerde kar etkili oldu. Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Hamzabeyli sınır kapısı yolu da kar nedeniyle beyaza büründü. Sınıra yakın köylerde kar yağışı başladı, Hamzabeyli köyü kısa sürede beyaza büründü.

EDİRNE'DE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının yarın da aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör