Yakıt aldığı aracında yangın çıktı: Canını zor kurtardı

Eskişehir'de akaryakıt istasyonundan yakıt alan araçta yangın çıktı. Sürücü otomobilden atlayarak alevlerden son anda kurtulurken, araç şans eseri orta refüje çarparak durdu. Yangın nedeniyle otomobil küle döndü.

Giriş Tarihi: 19.02.2025 00:51

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Olay, Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi Özlem Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.Y. idaresindeki 26 ACN 984 plakalı sedan araç akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra Özlem Caddesi üzerinde seyir halindeyken bir anda alev almaya başladı. Sürücü F.Y. alev alan aracından seyir halindeyken atladı. Otomobil şans eseri başka bir araca çarpmadan orta refüje çıkıp durdu.

ARACININ YANIŞINI İZLEDİ

Talihsiz adam alev alev yanan aracının yanışını çaresizce izledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonunda alevlere kontrol altına aldı. Adeta küle dönen araç kullanılamaz hale geldi. Olayı hafif sıyrıklarla ve yanıklarla atlatan F.Y. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

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