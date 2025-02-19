Bodrum'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama

Bodrum'da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda Akyarlar sahilinde 1 bot tespit edilirken, 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Giriş Tarihi: 19.02.2025 01:40

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Akyarlar sahilinde göçmen kaçakçılığında kullanılan 1 bot tespit etti. Bunun üzerine Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT), harekete geçerek 10 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle botun bir vinç yardımıyla sahile bırakıldığı tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ekipler, yapılan çalışma sonrası C.D., H.G., F.G., V.E., M.Ç., K.A. ve İ.A.'nın göçmen kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Ekiplerce eş zamanlı yapılan baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.A., C.D. ve İ.A. tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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