Kayseri'de "şok uygulamada" çok sayıda şüpheli yakalandı!

Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından birçok noktasında "şok uygulama" yapıldı. Polis ekiplerince yapılan uygulamada aranan 10 şüpheli yakalanırken yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 7 fişek ve 35,19 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 19.02.2025 00:19

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Kayseri'de polis ekiplerince yapılan uygulamada aranan 10 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kentteki bazı noktalarda 45 ekip ve 170 personelin katılımıyla "şok uygulama" yaptı. Uygulama sırasında, 6 bin 356 kişi ve 2 bin 354 araç sorgusu yapıldı, 174 park ve bahçe kontrol edildi.

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 7 fişek ve 35,19 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan aranan 10 şüphelinin yakalandığı uygulamada, 10 yoklama kaçağına işlem yapıldı, 9 şüpheli hakkında da uyuşturucu madde bulundurmaktan adli işlem başlatıldı.

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