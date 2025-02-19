Facianın eşiğinden dönüldü! Kar nedeniyle ağaç devrildi yol kapandı

İstanbul’da etkisini artıran kar yağışı birçok noktada etkisini sürdürürken zaman zaman korku dolu anlara da neden oldu. Kemerburgaz'da etkili olan kar nedeniyle ağacın devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı

Giriş Tarihi: 19.02.2025 19:57

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İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar, akşam saatlerine doğru etkisini artırdı. Eyüpsultan Kemerburgaz'da etkili olan yağış nedeniyle bir ağaç yola devrildi.

VATANDAŞLAR DEVREYE GİRDİ

Ağacın devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı. Kapanan yol için vatandaşlar seferber oldu. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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