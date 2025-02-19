Facianın eşiğinden dönüldü! Kar nedeniyle ağaç devrildi yol kapandı
İstanbul’da etkisini artıran kar yağışı birçok noktada etkisini sürdürürken zaman zaman korku dolu anlara da neden oldu. Kemerburgaz'da etkili olan kar nedeniyle ağacın devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar, akşam saatlerine doğru etkisini artırdı. Eyüpsultan Kemerburgaz'da etkili olan yağış nedeniyle bir ağaç yola devrildi.
VATANDAŞLAR DEVREYE GİRDİ
Ağacın devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı. Kapanan yol için vatandaşlar seferber oldu. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.