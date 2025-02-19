Sakarya'da feci olay! Ekmek yaparken alevler yükseldi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ardiyeden yükselen alevler panik dolu anlara neden oldu. Ekmek yapıldığı sırada çıkan yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Giriş Tarihi: 19.02.2025 01:43

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ardiyede ekmek yapıldığı sırada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Batakköy Mahallesi 10008. Sokak üzerinde bulunan ardiye üzerinde ekmek yapıldığı sırada çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan müdahale neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) de çalışmalara destek oldu. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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