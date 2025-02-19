Ankara’da 4 tır ve 1 otomobil birine girdi

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde 4 TIR ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5 araçta maddi hasar meydana geldi. Kazada yara almadan kutulan bazı vatandaşlar, sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Maddi hasarlı kaza nedeniyle karayolunda araç kuyruğu oluştu.

Giriş Tarihi: 19.02.2025 01:50

Paylaş



ABONE OL

Kaza akşam saatlerinde Ankara- Nallıhan yolu Sarıyar Beklemesi Mevkisinde meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerinin kontrollerinden çıkan 4 TIR ve 1 otomobil zincirleme kaza yaptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yara almadan kutulan bazı vatandaşlar, sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı Nallıhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Maddi hasarlı kaza nedeniyle karayolunda araç kuyruğu oluştu.

Kaza yapan araçların çekilmesiyle trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri yağış nedeniyle sürücülere de uyarılarda bulundu.