Tekirdağ'da operasyon: 111 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Tekirdağ Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla uyuşturucu madde satan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin üst aramalarında 111 adet uyuşturucu hap ve 1.05 gram marihuana ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 18.02.2025 23:56

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalarda Ayaspaşa Mahallesi'nde T.Ç. isimli şüphelinin evinde ve O.O. ile V.Y. isimli şüphelilerin yapılan üst aramasında 111 adet sentetik uyuşturucu hap ile 1.05 gram marihuana ele geçirdi. 3 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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