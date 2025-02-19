Yaşam

Karabük'te park halindeki otomobilde çıkan yangını vatandaşlar söndürdü

Karabük'te park halindeki otomobilin motor kısmından çıkan yangın, çevredeki vatandaşların müdahalesi ile söndürüldü.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Karabük'te park halindeki otomobilde çıkan yangını vatandaşlar söndürdü

Olay Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Park halinde bulunan Tayfun Korkut'a ait otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGINI VATANDAŞLAR SÖNDÜRDÜ

Vatandaşlar yangın söndürme tüpleri ile yanan araca müdahale ederken, yangın kısa sürede söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de araçta soğutma çalışması yaptı.