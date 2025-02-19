Karabük'te park halindeki otomobilde çıkan yangını vatandaşlar söndürdü

Karabük'te park halindeki otomobilin motor kısmından çıkan yangın, çevredeki vatandaşların müdahalesi ile söndürüldü.

Giriş Tarihi: 19.02.2025 14:54

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Olay Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Park halinde bulunan Tayfun Korkut'a ait otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Vatandaşlar yangın söndürme tüpleri ile yanan araca müdahale ederken, yangın kısa sürede söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de araçta soğutma çalışması yaptı.