150 yıllık tarihi Bursa çizimleri yapay zeka ile yeniden yorumlandı

Giriş Tarihi: 19.02.2025 14:28

Bursalı sanatseverleri konsept sergilerle buluşturan Zindankapı Güncel Sanat Galerisi, 'Mary Adalaide'ın çizimleri ile yapay zekâ' sergisine ev sahipliği yaptı. Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen sergide, Mary Adelaide Walker 'ın 1860'lı yıllarda yaptığı 24 çizim yapay zekayla yeniden yorumlanarak sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 2300 yıllık geçmişi bulunan Zindankapı'da modern teknolojilerle canlandırılan eserler, izleyicilere eşsiz bir deneyim sunuyor.

1860'lı yıllarda yayınlanan Bursa çizimleri yapay zeka ile yeniden yorumlandı / İHA

24 ÇİZİM SERGİLENDİ

Serginin açılışına Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Yıldız ve Mehmet Emin Direkçi, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç ve sanatseverler katıldı. Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Bursa'nın kültürel mirasını gün yüzüne çıkarmayı ve bunları toplumla paylaşmayı amaçladıklarını söyleyerek sanatseverleri sergiye davet etti.

Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç, "Mary Adelaide Walker, Bursa'ya yaptığı yolculuk sırasında kentin büyüleyici atmosferinden derinden etkilenmiş ve bu seyirlerini 24 çizimle ölümsüzleştirmiştir. Bu çizimler, 150 yıl sonra tasarımcı Tülay Palaz'ın yapay zeka çalışmasıyla buluyor" dedi.

Zamanın ötesine geçerek geçmiş ile geleceği bir araya getiren sergi, 2 Nisan tarihine kadar ziyaret edilebilecek.