150 yıllık tarihi Bursa çizimleri yapay zeka ile yeniden yorumlandı
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 1860’lı yıllarda İngiliz Gezgin ve Yazar Mary Adelaide Walker’in 24 eserini yapay zeka teknolojisiyle yeniden yorumlayarak sanatseverlerin beğenisine sundu.
İngiliz sanatçının 1866-1870 yılları arasında Brousse Album Historique (Bursa Tarih Albümü) adlı yayınlanan eserler aradan geçen 150 yılın sonunda yapay zeka teknolojisi kullanılarak yeniden yorumladı.
YAPAY ZEKA SERGİSİ
Bursalı sanatseverleri konsept sergilerle buluşturan Zindankapı Güncel Sanat Galerisi, 'Mary Adalaide'ın çizimleri ile yapay zekâ' sergisine ev sahipliği yaptı. Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen sergide, Mary Adelaide Walker'ın 1860'lı yıllarda yaptığı 24 çizim yapay zekayla yeniden yorumlanarak sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 2300 yıllık geçmişi bulunan Zindankapı'da modern teknolojilerle canlandırılan eserler, izleyicilere eşsiz bir deneyim sunuyor.
24 ÇİZİM SERGİLENDİ
Serginin açılışına Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Yıldız ve Mehmet Emin Direkçi, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç ve sanatseverler katıldı. Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Bursa'nın kültürel mirasını gün yüzüne çıkarmayı ve bunları toplumla paylaşmayı amaçladıklarını söyleyerek sanatseverleri sergiye davet etti.
Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç, "Mary Adelaide Walker, Bursa'ya yaptığı yolculuk sırasında kentin büyüleyici atmosferinden derinden etkilenmiş ve bu seyirlerini 24 çizimle ölümsüzleştirmiştir. Bu çizimler, 150 yıl sonra tasarımcı Tülay Palaz'ın yapay zeka çalışmasıyla buluyor" dedi.
Zamanın ötesine geçerek geçmiş ile geleceği bir araya getiren sergi, 2 Nisan tarihine kadar ziyaret edilebilecek.