Yaşam

Mersin’de traktörün römorku şaha kalktı facia kıl payı atlatıldı

Mersin’de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, traktör sürücüsü karşıdan gelen araca çarpmamak için manevra yapınca arkasındaki römorkör şaha kalktı, facia kıl payı atlatıldı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Mersin’de traktörün römorku şaha kalktı facia kıl payı atlatıldı

İlginç olay, Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Atayurt Karadedeli Mahallesi'nde meydana geldi.

TRAKTÖRÜN RÖMORKU ŞAHA KALKTI FACİA KIL PAYI ATLATILDI

Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bir traktör sürücüsü, karşıdan gelen araca çarpmamak için manevra yapınca arkasındaki römorkör savrularak şaha kalktı. Bu sırada traktörün 2 tekeri yerden kesilerek devrilme tehlikesi yaşadı. Ucuz atlatılan kazada yaralanan olmadı.