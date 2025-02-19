Yıllarca babasının katilini baba bildi!

Yıllarca babasının katilini baba bilen Berrin Nalcı

O KADIN KONUŞTU

Muğla'da 48 yıl baba dediği Mahir Ayyıldız'ın gerçek babası Mustafa Uyanık'ın katili olduğunu DNA testiyle öğrenen 50 yaşındaki Berrin Nalcı, duygularını SABAH ile paylaştı.

Yıllarca baba olarak bildiği kişinin babasının katili olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadığını söyleyen Nalcı, "Benim için çok büyük bir travmaydı. Sıkıntılardan sırtımda yaralar çıktı, egzama oldu. Hiçbir zaman parada gözüm olmadı. Kendi vicdanımı rahatlatmak ve gerçek babamın kim olduğunu öğrenmek için bu davayı açtım. DNA testinin sonucu ile vicdanım rahatladı. Aklımda soru işareti kalmadı. Artık kafamı yastığa rahat rahat koyup uyuyabiliyorum. Babamın kim olduğunu kesin olarak öğrendim. Filmlerde görsem çok şaşıracağım hikayeyi yaşadım" dedi.