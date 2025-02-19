Yıllarca babasının katilini baba bildi!
Muğla'da 48 yıl baba dediği Mahir Ayyıldız'ın öldürdüğü Mustafa Uyanık'ın, DNA testi sonucu gerçek babası olduğunu öğrenen Berrin Nalcı hayatının şokunu yaşadı. Nalcı, "Yaşadığım olayı filmde görsem inanmazdım." dedi.
Fatma Ayyıldız bu sırrı saklayarak Berrin Nalcı'yı (50) resmi nikâhlı eşi Mahir Ayyıldız'ın üzerine kaydettirdi. Mahir Ayyıldız o dönemin Akyaka Mahalle Muhtarı Mustafa Uyanık'ı 1982 yılında eşiyle birlikte ormanlık alanda yakalayınca öldürdü.
CEZAEVİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA EŞİNİ AFFETTİ
Mahir Ayyıldız bir süre cezaevinde yattıktan sonra çıktı. Ayyıldız eşini affettikten sonra tekrar bir araya gelerek evliliğini sürdürdü.
Berrin Nalcı ise 48 yaşına kadar babası Mahir Ayyıldız'ı gerçek babası olarak bildi. Berrin Nalcı 2 yıl önce ablasıyla yaşadığı tartışmada "Babamın hissesine girme. Sen babamın mirasçısı değilsin" sözlerini işitince büyük bir şok yaşadı. Nalcı, avukatı Varol Turbay aracılığıyla Muğla Ailesi Mahkemesi'nde babalık davası açtı.
ALZHEİMER OLDUĞU İÇİN HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYOR
Muğla Aile Mahkemesi kararıyla yapılan DNA testinde 42 yıl önce yasak aşk cinayetine kurban giden Mahir Ayyıldız tarafından öldürülen Akyaka'nın en zenginlerinden, adı sokaklara bile verilen Mustafa Uyanık olduğu ortaya çıktı.
Mahir Ayyıldız'ın hala hayatta olduğu, Alzheimer hastası olduğu için hiçbir şeyi hatırlamadığı öğrenildi.