Yaşam

Yıllarca babasının katilini baba bildi!

Muğla'da 48 yıl baba dediği Mahir Ayyıldız'ın öldürdüğü Mustafa Uyanık'ın, DNA testi sonucu gerçek babası olduğunu öğrenen Berrin Nalcı hayatının şokunu yaşadı. Nalcı, "Yaşadığım olayı filmde görsem inanmazdım." dedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yıllarca babasının katilini baba bildi!
Muğla'nın Ula ilçesinde bir süre önce vefat eden Fatma Ayyıldız geçmişte yasak aşk yaşadığı Akyaka'nın en zenginlerinden olan Mustafa Uyanık'tan 50 yıl önce bir kız çocuğu sahibi oldu.

Fatma Ayyıldız bu sırrı saklayarak Berrin Nalcı'yı (50) resmi nikâhlı eşi Mahir Ayyıldız'ın üzerine kaydettirdi. Mahir Ayyıldız o dönemin Akyaka Mahalle Muhtarı Mustafa Uyanık'ı 1982 yılında eşiyle birlikte ormanlık alanda yakalayınca öldürdü.

Berrin Nalcı yıllarca babasının katilini baba bildiBerrin Nalcı yıllarca babasının katilini baba bildi

CEZAEVİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA EŞİNİ AFFETTİ

Mahir Ayyıldız bir süre cezaevinde yattıktan sonra çıktı. Ayyıldız eşini affettikten sonra tekrar bir araya gelerek evliliğini sürdürdü.

Berrin Nalcı ise 48 yaşına kadar babası Mahir Ayyıldız'ı gerçek babası olarak bildi. Berrin Nalcı 2 yıl önce ablasıyla yaşadığı tartışmada "Babamın hissesine girme. Sen babamın mirasçısı değilsin" sözlerini işitince büyük bir şok yaşadı. Nalcı, avukatı Varol Turbay aracılığıyla Muğla Ailesi Mahkemesi'nde babalık davası açtı.

Berrin Nalcı yıllarca babasının katilini baba bildiBerrin Nalcı yıllarca babasının katilini baba bildi

ALZHEİMER OLDUĞU İÇİN HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYOR

Muğla Aile Mahkemesi kararıyla yapılan DNA testinde 42 yıl önce yasak aşk cinayetine kurban giden Mahir Ayyıldız tarafından öldürülen Akyaka'nın en zenginlerinden, adı sokaklara bile verilen Mustafa Uyanık olduğu ortaya çıktı.

Mahir Ayyıldız'ın hala hayatta olduğu, Alzheimer hastası olduğu için hiçbir şeyi hatırlamadığı öğrenildi.

Yıllarca babasının katilini baba bilen Berrin Nalcı Yıllarca babasının katilini baba bilen Berrin Nalcı

O KADIN KONUŞTU

Muğla'da 48 yıl baba dediği Mahir Ayyıldız'ın gerçek babası Mustafa Uyanık'ın katili olduğunu DNA testiyle öğrenen 50 yaşındaki Berrin Nalcı, duygularını SABAH ile paylaştı.

Yıllarca baba olarak bildiği kişinin babasının katili olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadığını söyleyen Nalcı, "Benim için çok büyük bir travmaydı. Sıkıntılardan sırtımda yaralar çıktı, egzama oldu. Hiçbir zaman parada gözüm olmadı. Kendi vicdanımı rahatlatmak ve gerçek babamın kim olduğunu öğrenmek için bu davayı açtım. DNA testinin sonucu ile vicdanım rahatladı. Aklımda soru işareti kalmadı. Artık kafamı yastığa rahat rahat koyup uyuyabiliyorum. Babamın kim olduğunu kesin olarak öğrendim. Filmlerde görsem çok şaşıracağım hikayeyi yaşadım" dedi.

Berrin Nalcı yıllarca babasının katilini baba bildiBerrin Nalcı yıllarca babasının katilini baba bildi

AKLIMDAKİ ŞÜPHELERİN KALKMASINI SAĞLADI

Dava sürecinde desteklerinden dolayı avukat Varol Turbay'a da teşekkür eden Nalcı, "Varol Bey'e güvenim sonsuzdu. Dava sürecinde hep yanımda oldu. En büyük destekçim oldu. Varol Bey babalık davalarında Türkiye'nin önde gelen uzman bir isim. Sadece davayı değil aklımdaki tüm şüphelerin de kalkmasını sağladı" dedi.