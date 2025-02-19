Yolcu otobüsünde korkunç olay! Uyuduğu sanılan adam ölmüş

Bursa'da korkunç bir olay yaşandı. Kayseri'den Bursa'ya seyahat ettiği yolcu otobüsünde uyuduğu zannedilen yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi

Giriş Tarihi: 19.02.2025 14:19

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Enver Ekiz (81), Kayseri'de ikamet eden kızı ve damadını ziyaret ettikten sonra kızıyla Bursa'ya dönmek için şehirlerarası yolcu otobüsüne bindi.

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelindiğinde babasını uyandıramayan kızı, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Yolcu otobüsünde korkunç olay!

Otobüse gelen sağlık ekipleri, Ekiz'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yolculuk öncesi uyku ilacı aldığı öne sürülen Ekiz'in cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.