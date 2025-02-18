Yoldan geçen vatandaşlar fark etti! Erkek cesedi ekipleri alarma geçirdi

Arnavutköy'de ceset ihbarı ekipleri alarma geçirdi. Ağaçlık alanda vatandaşlar tarafından fark edilen erkek cesedi, polisin incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Cesedin yabancı uyruklu bir erkeğe ait olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 18.02.2025 21:13

Paylaş



ABONE OL

Arnavutköy'de ağaçlık alanda vatandaşlar tarafından bulunan erkek cesedi polisleri alarma geçirdi.

Olay, akşam saatlerinde Hadımköy Mahallesi Haraççı-Hadımköy yolu caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki eski askeri alan içerisinde bir cesedin bulunması üzerine vatandaşlar 112 Acil Servis Merkezi'ni aradı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemeleri sonrasında yabancı uyruklu bir erkeğe ait olduğu tespit edilen ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyet birimleri, şahsın ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN