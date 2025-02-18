Öğrenci servisiyle belediye otobüsü birbirine girdi! Yer: Bursa

Bursa'da akşam saatlerinde öğrencileri taşıyan bir servis minibüsü ile belediye otobüsü çarpıştı. Feci kazada iki araçta ciddi şekilde hasar alırken, 9 kişi ise yaralandı.

Giriş Tarihi: 18.02.2025 21:08

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ÖĞRENCİ SERVİSİYLE BELEDİYE OTOBÜSÜ BİRBİRİNE GİRDİ! Bursa'da öğrenci servis minibüsü ile belediye otobüsünün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı. Kaza saat 17.00 sıralarında Osmangazi İlçesi Gökdere kavşağında meydana geldi. Öğrencileri taşıyan Engin G. idaresindeki 16 S 295 plakalı öğrenci servis minibüsü, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen Kutay A. yönetimindeki 16 Z 0601 plakalı belediye otobüsü ile çarpıştı.

Öğrenci servisinin önü kaza sonrası bu hale geldi (DHA) Çarpmanın etkisiyle araçların savrulduğu kazada öğrenci servis minibüsündeki yolculardan H.K., H.K.K., N.Ö., Z.M.M., Ş.D. ve belediye otobüsünde yolcu olarak bulunan B.A., H.Ç., H.M. ve N.T yaralandı.

İddiaya göre kazaya kırmızı ışıkta geçen belediye otobüsü neden oldu (İHA) İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN