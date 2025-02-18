Öğrenci servisiyle belediye otobüsü birbirine girdi! Yer: Bursa
Bursa'da akşam saatlerinde öğrencileri taşıyan bir servis minibüsü ile belediye otobüsü çarpıştı. Feci kazada iki araçta ciddi şekilde hasar alırken, 9 kişi ise yaralandı.
Bursa'da öğrenci servis minibüsü ile belediye otobüsünün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı. Kaza saat 17.00 sıralarında Osmangazi İlçesi Gökdere kavşağında meydana geldi. Öğrencileri taşıyan Engin G. idaresindeki 16 S 295 plakalı öğrenci servis minibüsü, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen Kutay A. yönetimindeki 16 Z 0601 plakalı belediye otobüsü ile çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle araçların savrulduğu kazada öğrenci servis minibüsündeki yolculardan H.K., H.K.K., N.Ö., Z.M.M., Ş.D. ve belediye otobüsünde yolcu olarak bulunan B.A., H.Ç., H.M. ve N.T yaralandı.