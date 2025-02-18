Eğitime kar engeli! Valiliklerden peş peşe açıklama | İşte 19 Şubat 2025 Çarşamba günü tatil olan iller listesi....
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası yurdun bazı noktalarında kar yağışı etkili oluyor. Bugün okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusu merak kazanırken valiliklerden ise peş peşe açıklamalar geldi. Peki, hangi il ve ilçelerde okullar tatil? İşte 19 Şubat 2025 Çarşamba günü tatil olan iller listesi...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar uyarıları yapıldı. Bu uyarılar sonrası bazı noktalarda kar yağışı etkili olmaya başladı.
Türkiye'yi etkisine alan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitim-öğretime ara verildi.
İŞTE 19 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA GÜNÜ TATİL OLAN İLLER LİSTESİ....
GÜMÜŞHANE
Gümüşhane Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 19 Şubat Çarşamba günü il genelinde sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı beklendiği belirtilerek, il genelinde eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.
AMASYA
Amasya'da kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 19 Şubat Çarşamba günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
Amasya Valiliği, il genelinde beklenen kar yağışı sonucu buzlanma ve don olayı gibi meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.
Açıklamada, "İl genelindeki, resmî-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüsü, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 19 Şubat 2025 Çarşamba günü bir (1) gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.
Ayrıca, kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden çocuğu olan kadın kamu çalışanları ile engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı da bildirildi.
ORDU
Ordu'nun bazı ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde yağışın devam ettiği, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.