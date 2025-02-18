Yaşam

Eğitime kar engeli! Valiliklerden peş peşe açıklama | İşte 19 Şubat 2025 Çarşamba günü tatil olan iller listesi....

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası yurdun bazı noktalarında kar yağışı etkili oluyor. Bugün okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusu merak kazanırken valiliklerden ise peş peşe açıklamalar geldi. Peki, hangi il ve ilçelerde okullar tatil? İşte 19 Şubat 2025 Çarşamba günü tatil olan iller listesi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Eğitime kar engeli! Valiliklerden peş peşe açıklama | İşte 19 Şubat 2025 Çarşamba günü tatil olan iller listesi....

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar uyarıları yapıldı. Bu uyarılar sonrası bazı noktalarda kar yağışı etkili olmaya başladı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Türkiye'yi etkisine alan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitim-öğretime ara verildi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

İŞTE 19 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA GÜNÜ TATİL OLAN İLLER LİSTESİ....

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 19 Şubat Çarşamba günü il genelinde sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı beklendiği belirtilerek, il genelinde eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.

AMASYA
Amasya'da kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 19 Şubat Çarşamba günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Amasya Valiliği, il genelinde beklenen kar yağışı sonucu buzlanma ve don olayı gibi meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Açıklamada, "İl genelindeki, resmî-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüsü, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 19 Şubat 2025 Çarşamba günü bir (1) gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.

Ayrıca, kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden çocuğu olan kadın kamu çalışanları ile engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı da bildirildi.

ORDU
Ordu'nun bazı ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde yağışın devam ettiği, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

KASTAMONU
Kastamonu Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle 19 Şubat Çarşamba günü Merkez ilçede eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Daday ilçesinde taşımalı ve taşımasız eğitime, İnebolu ilçesinde ise taşımalı ve köy okullarında eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

(Foto: AA)(Foto: AA)

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ
Ankara genelinde soğuk havanın 1 hafta boyunca etkili olacağı, yağışların Ankara çevrelerinde Salı günü karla karışık yağmur, Çarşamba günü kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan meydana gelebilecek buzlanma ve don olaylarına karşı ise dikkatli ve tedbirli olunması konusunda Ankara Valiliği'nce çağrı yapıldı. Ankara'da kar yağışı beklentisi hakimken okullar yarın tatil mi sorusuna ilişkin henüz Ankara Valiliği tarafından verilmiş bir yanıt yok. Eğer Ankara'da okullar tatil edilirse haberimizde bilgilendirme yapılacak.

İSTANBUL'A KAR UYARISI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarından itibaren Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgaları nedeniyle sıcaklıkların hızla düşeceğini ve fırtına ile birlikte kar yağışının etkili olacağını duyurdu.

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul ve çevresi için "turuncu" kodlu meteorolojik uyarıda bulunuldu.

Kentte yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacak sert hava koşulları sebebiyle İstanbulluların tedbirli olmasının istendiği açıklamada, Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgaları nedeniyle İstanbul'da sıcaklıkların hızla düşeceği ve fırtına ile birlikte kar yağışının etkili olacağı belirtildi.

Kentte yarın saat 10.00'dan itibaren fırtınanın etkisini göstermeye başlayacağı aktarılan açıklamada, "Aynı gün saat 12.00'den itibaren yağmur başlayacak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışı görülecek. 22.00'den sonra ise İstanbul genelinde kar yağışı etkili olacak. 21 Şubat Cuma günü kar yağışının şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor." ifadelerine yer verildi.

Kar kalınlığının bölgelere göre değişeceği ifade edilen açıklamada, "E-5'in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 santimetre, E-5 ile TEM arasında 10-30 santimetre, TEM'in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 santimetre, kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 cm ve üzeri kar örtüsü oluşacak." bilgisi paylaşıldı.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul Valiliği tarafından gelen son dakika bir bilgisi yok. Eğer İstanbul'da okullar tatil edilirse haberimizde bilgilendirilme yapılacak.

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