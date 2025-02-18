Özlem Gürses hakkında istenen ceza belli oldu!

Sosyal medya kanalından Türk Silahlı Kuvveleri'ne (TSK) yönelik, sözleri nedeniyle "devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan gazeteci Özlem Gürses hakkında iddianame düzenlendi. İddianame ile birlikte Gürses hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis talep edildi.

Giriş Tarihi: 18.02.2025 15:57

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz günlerde Özlem Gürses'in sosyal medya kanalındaki yayınında TSK'ya yönelik sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı Mütalaalar ve Hukuk İşleri Dairesi Başkanlığı "ihbar eden" sıfatıyla yer alan iddianamede, "devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama" suçundan Gürses için 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi.

MSB SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İddianamede, Gürses'in TVÖZ isimli YouTube kanalında 19 Aralık 2024'te yaptığı yayında kullandığı sözlerde suç unsuru tespit edildiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı Mütalaalar ve Hukuk İşleri Dairesi Başkanlığının da söz konusu ifadelere ilişkin 20 Aralık 2024'teki suç duyuru üzerine de soruşturma başlatıldığı aktarılan iddianamede, aralarında hukuki ve fiili bağlantı bulunduğu gerekçesiyle bu iki soruşturma dosyasının birleştirildiği ifade edildi.

Gazeteci Özlem Gürses hakkında düzenlenen iddianame istenen ceza belli oldu / A HABER ARŞİV

ASKERİ TEŞKİLATA TERÖR ÖRGÜTÜ BENZETMESİ

İddianamede Gürses'in kullandığı ifadelerle devletin askeri teşkilatına terör örgütü benzetmesi yaptığı, TSK'yı, işkence ve katliamlarda bulunan terör örgütleriyle birlikte hareket eden ve işgalci bir kurum olarak göstermek suretiyle alenen aşağıladığı belirtildi.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Gürses'in "devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame, değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.

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