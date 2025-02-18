Selçuk Üniversitesi'ndeki dehşette yeni detaylar! Sakinleştirmek isterken vuruldu

Konya'da bulunan Selçuk Üniversitesi'nde dün yaşanan dehşete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Dekan yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal'ı vuran üniversite öğrencisi Bestami Serdar E.'nin ortak derslerden muaf olmak istediği ve bu konu için dekanla görüşmek istediği öğrenildi. İsteği kabul olmayınca sinirlenen öğrencinin kendisini odaya çağıran Yeşildal'ı vurduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 18.02.2025 15:49

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Konya'da Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi Bestami Serdar E.'nin (23), dekan yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal'ı (34) tabancayla yaralayıp ardından intihara kalkıştığı olaya ilişkin detaylar ortaya çıktı. Aynı fakültenin Sosyal Hizmet bölümünden mezun olan Bestami Serdar E.'nin, yeniden sınava girip kazandığı Sağlık Yönetimi bölümünde dekanla görüşemeyince bağırıp çağırdığı ve gürültüleri duyup kendisini sakinleştirmek üzere odasına çağıran dekan yardımcısına ateş ettiği öğrenildi. Olay, dün saat 15.00 sıralarında Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin dekanlık katında meydana geldi. Sağlık Yönetimi bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Bestami Serdar E., yanında getirdiği 2 tabancadan biriyle dekan yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal'a ateş edip göğsünden yaraladı, ardından da aynı tabancayla kendi başına ateş edip, intihara kalkıştı. Aynı kampüs içindeki üniversiteye ait tıp fakültesi hastanesine kaldırılan Dr. Müjdat Yeşildal'ın sağlık durumunun iyi olduğu, öğrenci Bestami Serdar E.'nin hayati tehlikesinin ise devam ettiği belirtildi.

Vurulan dekan yardımcısı Dr. Müjdat Yeşildal tedavi için hastaneye böyle götürüldü. (DHA) ORTAK DERSLERDEN MUAF OLMAK İSTEMİŞ

Fakültedeki saldırıya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Kocaeli Çayırova Şehit İlhan Kartal Anadolu Lisesi'nden 2020 yılında mezun olan Bestami Serdar E.'nin aynı yıl Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü'nü kazandığı, mezun olduktan sonra tekrar üniversite sınavlarına girip aynı fakültenin Sağlık Yönetimi Bölümü'ne başladığı öğrenildi. Bestami Serdar E.'nin mezun olduğu bölümle, şu an aynı olan bazı ortak derslerden muaf olmak istediğini daha önce dekanlığa bildirdiği, ancak isteğinin kabul olmadığı belirtildi.