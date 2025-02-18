Dilencinin üstünden servet çıktı! “Depremzedeyim” diyerek vatandaşları kandırdı
Bilecik’te dilencilik yapan bir kadının üzerinden çıkan para zabıta ekiplerini şoke etti. "Depremzedeyim" diyerek duygu sömürüsü yapan kadının üzerinden 35 bin TL para çıktı.
Bilecik'te, kıraathaneleri gezerek "depremzedeyim" diyerek dilencilik yapan bir kadın, zabıta ekiplerince yakalandı. Üzerinden çıkan 35 bin TL ise ekipleri şaşkına çevirdi.
DEPREMZEDE OLDUĞUNU SÖYLEDİ, 35 BİN TL TOPLADI
Olay, Bilecik'te meydana geldi. Bir kadının kıraathaneleri dolaşarak vatandaşlardan para topladığı ihbarını alan zabıta ekipleri, harekete geçti. Hatay'dan geldiğini ve depremzede olduğunu iddia eden kadın, ekipler tarafından yakalandı. Yapılan kontrollerde, dilencinin üzerinden tam 35 bin TL çıktı.
ZABITA EKİPLERİNE "AMELİYAT İÇİN PARAYA İHTİYACIM VAR" DEDİ
Yakalandığında ekiplerle tartışan kadın, ameliyat için paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Ancak yapılan incelemede, aslında Bilecik'te yaşamadığı ve Bursa'dan geldiği ortaya çıktı.
DİLENCİYE PARA CEZASI KESİLDİ
Kabahatler Kanunu kapsamında hakkında idari para cezası uygulanan kadın, ekipler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Yetkililer, vatandaşları bu tür dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.