Dilencinin üstünden servet çıktı! “Depremzedeyim” diyerek vatandaşları kandırdı

Giriş Tarihi: 18.02.2025 20:46

Bilecik'te, kıraathaneleri gezerek "depremzedeyim" diyerek dilencilik yapan bir kadın, zabıta ekiplerince yakalandı. Üzerinden çıkan 35 bin TL ise ekipleri şaşkına çevirdi.

DEPREMZEDE OLDUĞUNU SÖYLEDİ, 35 BİN TL TOPLADI

Olay, Bilecik'te meydana geldi. Bir kadının kıraathaneleri dolaşarak vatandaşlardan para topladığı ihbarını alan zabıta ekipleri, harekete geçti. Hatay'dan geldiğini ve depremzede olduğunu iddia eden kadın, ekipler tarafından yakalandı. Yapılan kontrollerde, dilencinin üzerinden tam 35 bin TL çıktı.