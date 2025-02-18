Nevşehir'de dehşet! Eski nişanlısını öldürüp intihar etti

Nevşehir'de eski nişanlıların tartışması faciayla sonuçlandı. Mustafa Baltaş, tartıştığı eski nişanlısını tüfekle vurarak intihar etti. Olayın ardından genç kadının yakınları sinir krizi geçirirken, Akdoğan ve Baltaş'ın cenazeleri morga kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 18.02.2025 01:50

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Nevşehir'de eski nişanlıların tartışması acı bitti. Merkez Cevher Dudayev Mahallesi Yasemin Sokak üzerinde bulunan Eras Sitesi'nde bir ikamette meydana gelen olayda, iddiaya göre Mustafa Baltaş (26) ile eski nişanlısı Beyza Akdoğan (21) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Baltaş, tüfekle Beyza Akdoğan'a ateş açtıktan sonra kendisine de ateş etti.

Beyza Akdoğan'ın ikamette bulunan yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Mustafa Baltaş ve Beyza Akdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından genç kadının yakınları sinir krizi geçirdi.

Cenazeler yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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