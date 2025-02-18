Düzce'de patpat takla attı: Sürücü hayatını kaybetti
Düzce'de seyir halinde ilerleyen patpat, takla atarak kaza yaptı. Yaşanan olayda sürücü Furkan Keleş hayatını kaybetti. Keleş'in cansız bedeni ambulansla hastaneye götürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, Cumayeri Dokuzdeğirmen köyü yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Cumayeri'nden Dokuzdeğirmen istikametine seyir halinde olan Furkan Keleş idaresindeki tarım aracı olarak kullanılan patpat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan kontrollerde sürücü Furkan Keleş (24) hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incele ekiplerinin incelemesinin ardından sürücünün cansız bedeni morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.