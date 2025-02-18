Denizlere Ay-Yıldız damgası! Mavi Vatan’da yüzer havalimanı
Hava ve karadaki savunma sanayi ürünlerinde rüştünü ispatlayan Türkiye, uçak gemisinden denizaltıya, hava savunma muhribinden, fırkateynlere yerli tasarım ve üretim yaparak denizlerde de başka bir aşamaya geçti. Tamamlandığında Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak olan Milli Uçak Gemisi'nde (MUGEM) geri sayım başladı. Mavi Vatan'ın yüzer havalimanı olacak MUGEM, Türkiye'yi küresel deniz gücü olma hedefine bir adım daha yaklaştıracak.
Mavi Vatan'ın yüzer havalimanı olacak MUGEM, Türkiye'yi küresel deniz gücü olma hedefine bir adım daha yaklaştıracak. MUGEM'le, dünyada bir ilk başarılacak. Milli Uçak Gemisi'ne jet uçaklarının iniş-kalkışı için mühendislik çalışmalar sürerken ilk etapta en az 50 adet yerli ve milli İHA ve SİHA görev için konuşlandırılacak.
Deniz Kuvvetleri Proje Dizayn Ofisi Müdürü Albay Hakan Uçar, Milli Uçak Gemisi (MUGEM) projesinde gelinen son aşamaya ilişkin bilgileri Sabah Gazetesi'nden Betül Usta'ya paylaştı:
HAVA ARAÇLARI KALKIŞ VE İNİŞ YAPABİLECEK!
Yerli ve milli hava araçlarımızdan BAYKAR üretimi KIZILELMA ve TB-3 ile TUSAŞ üretimi HÜRJET ve ANKA-3 hava araçlarımız uçak gemimizden kalkış ve iniş yapabilecek.