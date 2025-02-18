Yaşam

Denizlere Ay-Yıldız damgası! Mavi Vatan’da yüzer havalimanı

Hava ve karadaki savunma sanayi ürünlerinde rüştünü ispatlayan Türkiye, uçak gemisinden denizaltıya, hava savunma muhribinden, fırkateynlere yerli tasarım ve üretim yaparak denizlerde de başka bir aşamaya geçti. Tamamlandığında Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak olan Milli Uçak Gemisi'nde (MUGEM) geri sayım başladı. Mavi Vatan'ın yüzer havalimanı olacak MUGEM, Türkiye'yi küresel deniz gücü olma hedefine bir adım daha yaklaştıracak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Denizlere Ay-Yıldız damgası! Mavi Vatan’da yüzer havalimanı

Mavi Vatan'ın yüzer havalimanı olacak MUGEM, Türkiye'yi küresel deniz gücü olma hedefine bir adım daha yaklaştıracak. MUGEM'le, dünyada bir ilk başarılacak. Milli Uçak Gemisi'ne jet uçaklarının iniş-kalkışı için mühendislik çalışmalar sürerken ilk etapta en az 50 adet yerli ve milli İHA ve SİHA görev için konuşlandırılacak.

Milli Uçak GemisiMilli Uçak Gemisi

Deniz Kuvvetleri Proje Dizayn Ofisi Müdürü Albay Hakan Uçar, Milli Uçak Gemisi (MUGEM) projesinde gelinen son aşamaya ilişkin bilgileri Sabah Gazetesi'nden Betül Usta'ya paylaştı:

Deniz Kuvvetleri Proje Dizayn Ofisi Müdürü Albay Hakan UçarDeniz Kuvvetleri Proje Dizayn Ofisi Müdürü Albay Hakan Uçar

HAVA ARAÇLARI KALKIŞ VE İNİŞ YAPABİLECEK!

Yerli ve milli hava araçlarımızdan BAYKAR üretimi KIZILELMA ve TB-3 ile TUSAŞ üretimi HÜRJET ve ANKA-3 hava araçlarımız uçak gemimizden kalkış ve iniş yapabilecek.

Milli Uçak GemisiMilli Uçak Gemisi

ADVENT MİLLİ SAVAŞ YÖNETİM SİSTEMİ İLE DONATILACAK

Hava araçlarımızın inişinde kullanılacak kritik önemdeki halatlı yakalama sistemi de yerli olarak imal edilecek. Gemimiz sadece yerli hava araçları ile değil aynı zamanda yerli ve milli gelişmiş savaş sistemleri ve ADVENT milli savaş yönetim sistemi ile donatılacak.

KARAYA KONUŞLU UÇUŞ RAMPASI

Uçak gemimizin en kritik unsuru olan uçuş güvertesi tasarımı için yerli ve milli hava araçlarımızı esas alarak BAYKAR ve TUSAŞ firmaları ile birlikte çalıştık. Böylece rampalı uçuş güvertemiz ile hangar tasarımını tamamladık. Gemimizin dünya denizlerindeki en kötü hava şartlarında dahi harekât icra edebilmesi için çok yönlü denizcilik analizleri gerçekleştirdik.

Geminin üç boyutlu yerleşim planlarına çalışıyoruz. MUGEM'e konuşlanacak hava araçlarımızın, uçuş rampasından kalkış testlerini emniyetli bir şekilde yapabilmesi için önce karaya konuşlu uçuş rampasını tasarladık. Halihazırda test rampasının inşası sürüyor.

TCG AnadoluTCG Anadolu

YÜZDE 85'İN ÜZERİNDE YERLİLİK

Gemimizin tasarımı Deniz Kuvvetleri'mizin mühendis ekibi tarafından yapıldı, inşası da askeri tersanemizde planlandı. Gemimizde şu an itibarıyla yüzde 85'in üzerinde yerlilik oranı öngörüyoruz.

TCG AnadoluTCG Anadolu

MİHENK TAŞI

MUGEM, Türkiye'nin küresel deniz gücü olma hedefinde bir mihenk taşı olacak.Yalnızca bir savunma sanayii hamlesi olarak kalmayacak, dışa bağımlılığımızın ortadan kaldırılması ve teknolojik özgüvenimizin sembolü olarak tarihi rol üstlenecek.

Denizlerdeki stratejik varlığımızı güçlendirirken, yerli mühendislik ve tasarım kabiliyetimizi dünyaya bir kez daha kanıtlamış olacağız. İnşası bittiğinde Türkiye, dünyada uçak gemisine sahip 8 ülke arasında yer alacak.

ASGARİ 50 SİHA KAPASİTESİ

Tasarım çalışmaları sonucunda gemi yaklaşık 60 bin ton deplasmana (yeri değişen su miktarı), 72 m genişliğe ve 285 m tam boya sahip olacak. Uçuş güvertesinde 3 koşu yollu çift kalkış pisti ve 1 iniş pisti bulunacak. Hava araçları için kısa mesafeden kalkış ve halatlı yakalama sistemi STOBAR da kurulacak. Yakıt ikmali yapmadan 10 bin deniz mili kat edebilecek.

Yani İstanbul'dan New York'a kadar gidip gelebilecek. 4 adet gaz türbininden oluşan ana tahrik sistemi ile 25 knots azami (45 km) sürate çıkabilecek. Asgari 50 adet insanlı ve insansız hava aracı kapasiteyle deniz görevi icra edebilecek.

GEMİNİN ÜRETİM SÜRECİ HIZLANDIRILACAK

Gemi bloklar halinde tasarlandı. Mega bloklar inşa edilerek parçalar birleştirilecek. Modüler inşa tekniği ile geminin üretim süreci hızlandırılacak, maliyetler düşürülecek. Gemi iskeleti tamamlanmadan gemi dahili sistemleri de entegre edilebildiği için üretim süresi yüzde 20-30 oranında kısalacak.

MİLLİ UÇAK GEMİSİ'NE ÖZEL SESSİZ PERVANE TAKILACAK

Geminin sualtı akustik izini azaltmak ve düşman unsurlar tarafından tespit edilmesinin önüne geçmek amacıyla Milli Uçak Gemisi'ne özel sessiz pervane takılacak. Gemimiz su üstü ve su altı patlamalarına karşı ileri mühendislik gerektiren şok analizleri sayesinde yüksek dayanıklılık kazanacak.

Türkiye'nin milli muharip uçağı KAANTürkiye'nin milli muharip uçağı KAAN

KAAN DA KALKIŞ VE İNİŞ YAPACAK

Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN, konvansiyonel pistlerden kalkış ve iniş yapacak şekilde tasarlandı. Uçak gemisinden operasyon yapabilmesi için özel modifikasyonlar gerekli. KAAN'ın deniz versiyonunun üretilmesi durumunda gemimizden kalkış ve iniş yapabilmesi için TUSAŞ ile bilgi alışverişini sürdürüyoruz.

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