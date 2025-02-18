Denizlere Ay-Yıldız damgası! Mavi Vatan’da yüzer havalimanı

ADVENT MİLLİ SAVAŞ YÖNETİM SİSTEMİ İLE DONATILACAK Hava araçlarımızın inişinde kullanılacak kritik önemdeki halatlı yakalama sistemi de yerli olarak imal edilecek. Gemimiz sadece yerli hava araçları ile değil aynı zamanda yerli ve milli gelişmiş savaş sistemleri ve ADVENT milli savaş yönetim sistemi ile donatılacak.

KARAYA KONUŞLU UÇUŞ RAMPASI



Uçak gemimizin en kritik unsuru olan uçuş güvertesi tasarımı için yerli ve milli hava araçlarımızı esas alarak BAYKAR ve TUSAŞ firmaları ile birlikte çalıştık. Böylece rampalı uçuş güvertemiz ile hangar tasarımını tamamladık. Gemimizin dünya denizlerindeki en kötü hava şartlarında dahi harekât icra edebilmesi için çok yönlü denizcilik analizleri gerçekleştirdik.

Geminin üç boyutlu yerleşim planlarına çalışıyoruz. MUGEM'e konuşlanacak hava araçlarımızın, uçuş rampasından kalkış testlerini emniyetli bir şekilde yapabilmesi için önce karaya konuşlu uçuş rampasını tasarladık. Halihazırda test rampasının inşası sürüyor.