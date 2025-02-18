Kayganlaşan yolda kontrolden çıktı yol kenarına devrildi! 14 yaralı

Afyonkarahisar'da öğle saatlerinde hükümlüleri ve jandarma personelini taşıyan bir cezaevi nakil aracı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan 14 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 18.02.2025 19:23

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda cezaevi nakil midibüsünün devrildiği kazada 14 kişi yaralandı. Kaza, saat 15.30 sıralarında Bolvadin-Çobanlar yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. 03 KS 703 plakalı cezaevi naklinde kullanılan midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile midibüste bulunan 8 tutuklu/hükümlü ve 5 jandarma personeli yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve ayakta tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Devrilen cezaevi aracı ise ekipler tarafından bölgeden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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