İstanbul'da kar alarmı! Sabiha Gökçen'den yapılacak bazı uçuşlar iptal edildi

İstanbul'da perşembe gününden itibaren etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 ve 21 Şubat tarihlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılacak uçuşların bazılarının iptal edileceği açıklandı.

Giriş Tarihi: 18.02.2025 19:35

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İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 20 Şubat Perşembe uçuşların yüzde 10'unun, 21 Şubat Cuma ise yüzde 15'inin iptal edileceği duyuruldu.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat tarihindeki uçuşların yüzde 10'u, 21 Şubat tarihindeki uçuşların ise yüzde 15'i iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolu şirketinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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