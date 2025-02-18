Yaşam

Fatih'te toprak kayması sonucu yol çöktü! İşte o anlar

İstanbul Fatih'te bulunan bir otelin önünde toprak kayması sonrası yol çöktü. Korkunç olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yol çökmeden önce bölge halkı tarafından alınan güvenlik önlemi ise kameralara böyle yansıdı.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fatih'te toprak kayması sonucu yol çöktü! İşte o anlar

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Sultanahmet Binbirdirek Mahallesi'nde meydana geldi.

FATİH'TE TOPRAK KAYMASI SONUCU YOL ÇÖKTÜ

Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan otelin karşısındaki şantiye alanında toprak kayması yaşandı.

Otelin karşısındaki şantiye alanında toprak kayması yaşandı (DHA)Otelin karşısındaki şantiye alanında toprak kayması yaşandı (DHA)

Bunun üzerine otel çalışanları şerit çekerek önlem almaya çalıştı. Şerit çekildikten dakikalar sonra yol, şantiye alanına doğru çöktü. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, belediye ekipleri sokakta çalışma başlattı (DHA)Olay nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, belediye ekipleri sokakta çalışma başlattı (DHA)

Olayda yaralanan olmazken, çevrede önlem alan otel çalışanları bir süre panik yaşadı. Olay nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, belediye ekipleri sokakta çalışma başlattı.

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