Elbise dolabında uyuşturucu yetiştiren şüpheliye operasyon!

Samsun'un İlkadım ilçesinde narkotik şube ekipleri, uyuşturucu imal ettiği tespit edilen M.İ.Y'nin (25) ikamet ettiği binaya operasyon düzenledi. Ekipler, daire içinde yaptığı ilk incelemede şüphelinin uyuşturucuları elbise dolabında yetiştirdiğini tespit etti.

Giriş Tarihi: 18.02.2025 09:44

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Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara ilişkin çalışma başlatan Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında uyuşturucu satarak haksız kazanç elde ettiği iddia edilen M.İ.Y'nin (25) ikametine operasyon düzenledi.

DOLABI SERA GİBİ KULLANMIŞ!

Ekipler, zanlının elbise dolabını sera gibi kullanarak özel ışıklandırma ve havalandırma sistemi kurduğunu ve kenevir yetiştirdiğini tespit etti.

Adreste arama yapan ekipler, 335 gram esrar, 3 kök kenevir bitkisi ve özel iklimlendirme düzeneği ele geçirdi.

Elbise dolabında uyuşturucu yetiştiren şahıs yakalandı / AA

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE KARARLILIK VURGUSU

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

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