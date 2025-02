Diyarbakır’da hasarlı bina uyuşturucu yuvası oldu

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da birçok apartman hasar aldı. Bağlar ilçesi Hatboyu Caddesi Mevlana Halit Sokak'ta bulunan Fidan Apartmanı, yıkım esnasında yapışığındaki apartmana da zarar verdi. Olay, 12 Şubat 2024 tarihinde adli mercilere taşındı. O günden bu yana İpek Sever Apartmanı harabe halde beklerken, bina bağımlıların uğrak yeri olmaya başladı.

Vatandaşlar, uyuşturucu kullanan madde bağımlılarının binada ateş yaktığını, kavga ettiğini belirtti. Ana taşıyıcı kolonun patlak olduğu apartmanın altından vatandaşların geçtiği ve trafiğe açık bir yol üzerinde olması da ayrıca tehlike arz ettiği belirtildi.

Vatandaşlardan Fatih Akıncı, bu apartmanın 1 yıldır bu şekilde olduğunu belirtti. Akıncı, "Yandaki apartman yıkıldığından beridir bu apartman zarar gördü. Bina bu şekilde kaldı ve uyuşturucu kullananlar buraya geliyor, aileler korkudan geçemiyor apartmanın altından. Yetkililerden bu apartmanın bir an evvel yıkılması konusunda destek bekliyoruz" dedi.

Semt esnafından Remzi Özsubaşı ise bir yıl önce yandaki apartman yıkılırken İpek Sever Apartmanı'na da zarar verdiklerini söyledi. Özsubaşı, "Bu apartmanın bir an önce yıkılmasını istiyoruz. Apartman şu an uyuşturucu yuvası olmuş. Bağımlılar gelip burada uyuşturucu kullanıyor, ateş yakıyorlar ve çevredeki vatandaşa zarar veriyorlar. Ben bu mahallenin esnafı olarak benim dükkanımın kapısının önünde duran seramik parkelerimi çalıp burada yakıyorlar. Bina çok tehlikeli insanlar altında yürüyor. Biz esnafız, korkuyoruz geçemiyoruz binanın yakınlarından, kimse işini yapamıyor. Yani biz bunun bir an önce yakılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.