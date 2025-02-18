Ordu'da gizemli varillerden kimyasal çıktı! Alarma geçiren olay

Giriş Tarihi: 18.02.2025 20:38

Ordu 'nun Ünye, Fatsa ve Gülyalı ilçelerinde kıyıya vuran 7 varil, ekipleri harekete geçirdi. Gülyalı'daki varilde kimyasal madde tespit edildi. Varil, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince imha edilmek üzere sahilden alındı.

Olay, Ünye, Fatsa ve Gülyalı ilçelerindeki sahilde meydana geldi. Ünye'de 3, Fatsa'da 3 ve Gülyalı ilçesinde ise 1 varil kıyıya vurdu. Kıyıya vuran şüpheli varilleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerlerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ile AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri sevk edildi.

Varillerde yapılan incelemeler sonucu birinde kimyasal tespit edildi. (DHA)

Yapılan gerekli incelemeler sonrasında, Ünye ve Fatsa ilçesinde kıyıya vuran varillerde kimyasal, radyolojik ve nükleer bir bulguya rastlanmadı. Gülyalı ilçesindeki varilde ise kimyasal madde tespit edildi. Yapılan incelemeler sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, varili imha etmek üzere teslim aldı.