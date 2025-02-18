Yaşam

Ordu'da gizemli varillerden kimyasal çıktı! Alarma geçiren olay

Ordu'da 3 ilçede kıyıya vuran 7 gizemli varil incelemeye alındı. Ekipleri alarma geçiren varillerde yapılan incelemeler sonucu birinde kimyasal madde tespit edildi. Varil, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ekipler tarafından imha edilmek üzere alındı.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ordu'da gizemli varillerden kimyasal çıktı! Alarma geçiren olay
ORDU'DA GİZEMLİ VARİLLERDEN KİMYASAL ÇIKTI!

Ordu'nun Ünye, Fatsa ve Gülyalı ilçelerinde kıyıya vuran 7 varil, ekipleri harekete geçirdi. Gülyalı'daki varilde kimyasal madde tespit edildi. Varil, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince imha edilmek üzere sahilden alındı.

Sahile vuran gizemli variller ekipler tarafından titizlikle toplandı (İHA)Sahile vuran gizemli variller ekipler tarafından titizlikle toplandı (İHA)

Olay, Ünye, Fatsa ve Gülyalı ilçelerindeki sahilde meydana geldi. Ünye'de 3, Fatsa'da 3 ve Gülyalı ilçesinde ise 1 varil kıyıya vurdu. Kıyıya vuran şüpheli varilleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerlerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ile AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri sevk edildi.

Varillerde yapılan incelemeler sonucu birinde kimyasal tespit edildi. (DHA)Varillerde yapılan incelemeler sonucu birinde kimyasal tespit edildi. (DHA)

Yapılan gerekli incelemeler sonrasında, Ünye ve Fatsa ilçesinde kıyıya vuran varillerde kimyasal, radyolojik ve nükleer bir bulguya rastlanmadı. Gülyalı ilçesindeki varilde ise kimyasal madde tespit edildi. Yapılan incelemeler sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, varili imha etmek üzere teslim aldı.

Kimyasal tespit edilen varil Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ekiplerce imha edilmek için alındı (DHA)Kimyasal tespit edilen varil Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ekiplerce imha edilmek için alındı (DHA)

Ünye ve Fatsa ilçelerindeki varillerin iskelede şamandıra olarak kullanılan variller olduğu belirtilirken; Gülyalı ilçesinde kıyıya vuran varilin ise gemiden düştüğü veya akıntı ile Gürcistan'dan gelmiş olabileceği belirtildi.

Ordu’da gizemli varillerden kimyasal çıktı!Ordu’da gizemli varillerden kimyasal çıktı! ORDU'DA GİZEMLİ VARİLLERDEN KİMYASAL ÇIKTI!

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