Ordu'da gizemli varillerden kimyasal çıktı! Alarma geçiren olay
Ordu'da 3 ilçede kıyıya vuran 7 gizemli varil incelemeye alındı. Ekipleri alarma geçiren varillerde yapılan incelemeler sonucu birinde kimyasal madde tespit edildi. Varil, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ekipler tarafından imha edilmek üzere alındı.
Ordu'nun Ünye, Fatsa ve Gülyalı ilçelerinde kıyıya vuran 7 varil, ekipleri harekete geçirdi. Gülyalı'daki varilde kimyasal madde tespit edildi. Varil, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince imha edilmek üzere sahilden alındı.
Olay, Ünye, Fatsa ve Gülyalı ilçelerindeki sahilde meydana geldi. Ünye'de 3, Fatsa'da 3 ve Gülyalı ilçesinde ise 1 varil kıyıya vurdu. Kıyıya vuran şüpheli varilleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerlerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ile AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri sevk edildi.
Yapılan gerekli incelemeler sonrasında, Ünye ve Fatsa ilçesinde kıyıya vuran varillerde kimyasal, radyolojik ve nükleer bir bulguya rastlanmadı. Gülyalı ilçesindeki varilde ise kimyasal madde tespit edildi. Yapılan incelemeler sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, varili imha etmek üzere teslim aldı.