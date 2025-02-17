Tekirdağ’da bir apartman alevlere teslim oldu! 6 kişi dumandan etkilendi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.



Alınan bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Dumandan etkilenen 6 kişi Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan apartman sakinlerinin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın hasara neden oldu.