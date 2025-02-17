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Özel okulda fahiş zam hakkında emsal karar! Faiziyle iade edecekler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.02.2025 08:58 Güncelleme: 17.02.2025 09:04
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Özel okulda fahiş zam hakkında emsal karar! Faiziyle iade edecekler

Ankara'da bir veli, kızının okuduğu özel okulun yaptığı fahiş zammı hakem heyetine taşıdı. Hakem heyeti tarafından yapılan değerlendirmede veli haklı bulunurken, haksız alınan ücretin iadesine karar verildi.

Ankara Çankaya'da, kızı ilkokul ikinci sınıfa geçen baba Onuralp Öner, özel okulun eğitim ve yemek ücretine yaptığı zammı Çankaya Tüketici Hakem Heyeti'ne taşıdı.

Veli, devletin belirlediği oran üzerinde yapılan zammı hakem heyetine taşıdı (AA)Veli, devletin belirlediği oran üzerinde yapılan zammı hakem heyetine taşıdı (AA)

2. YILDA FAHİŞ ZAM
Hürriyet'in haberine göre baba Öner, 27 Mayıs 2024'te yaptığı başvurusunda, "Kızım ilkokul birinci sınıfa başladığında okulla yaptığımız sözleşmede 30 bin lira eğitim ücreti ve 9 bin 760 TL yemek ücreti olmak üzere toplam 39 bin 760 lira para ödemiştim. Ancak bu yıl ikinci sınıfa geçerken hem yemek ücreti 32 bin 800 TL'ye çıkarıldı hem de eğitim ücreti 62 bin 200 TL olarak benden peşin olarak tahsil edildi. Eğitim ücretinin devletin belirlediği yüzde 65 tutarın üzerinde olması, yemek ücretinin de gıda enflasyon artışının çok üzerinde olması sebebiyle aradaki ücret farkının yasal faizi ile tarafıma iadesini istemekteyim." dedi.

Hakem heyeti velinin başvurusunu haklı bularak fazladan alınan ücretin faiziyle iadesine karar verdi (AA)Hakem heyeti velinin başvurusunu haklı bularak fazladan alınan ücretin faiziyle iadesine karar verdi (AA)

Özel okul, Öner'in yaptığı şikâyet başvurusuna karşı bir yanıt vermedi. Çankaya Tüketici Hakem Heyeti ise 4 Aralık 2024'te 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a göre Öner'in talebini haklı bularak kabul etti.

HAKEM HEYETİNDEN EMSAL KARAR
Hakem Heyeti, 29 bin 396 liralık ücret farkının veli Onuralp Öner'e ödenmesine karar verdi. Kararı tebliğ eden Öner, şimdi ücret iadesini bekliyor. Çankaya Tüketici Hakem Heyeti'nin belirlediği tutarı ilgili özel okul firması ödemezse karar icraya konularak tahsil edilebilecek. Tüketici Hakem Heyeti'nin kararı özel okulda çocuğu olan veliler açısından emsal niteliği taşıyor.

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Özel okulda fahiş zam hakkında emsal karar! Faiziyle iade edecekler Özel okulda fahiş zam hakkında emsal karar! Faiziyle iade edecekler Özel okulda fahiş zam hakkında emsal karar! Faiziyle iade edecekler
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