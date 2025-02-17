Özel okulda fahiş zam hakkında emsal karar! Faiziyle iade edecekler

Veli, devletin belirlediği oran üzerinde yapılan zammı hakem heyetine taşıdı (AA)

2. YILDA FAHİŞ ZAM

Hürriyet'in haberine göre baba Öner, 27 Mayıs 2024'te yaptığı başvurusunda, "Kızım ilkokul birinci sınıfa başladığında okulla yaptığımız sözleşmede 30 bin lira eğitim ücreti ve 9 bin 760 TL yemek ücreti olmak üzere toplam 39 bin 760 lira para ödemiştim. Ancak bu yıl ikinci sınıfa geçerken hem yemek ücreti 32 bin 800 TL'ye çıkarıldı hem de eğitim ücreti 62 bin 200 TL olarak benden peşin olarak tahsil edildi. Eğitim ücretinin devletin belirlediği yüzde 65 tutarın üzerinde olması, yemek ücretinin de gıda enflasyon artışının çok üzerinde olması sebebiyle aradaki ücret farkının yasal faizi ile tarafıma iadesini istemekteyim." dedi.