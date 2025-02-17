Kontrolden çıktı viyadükten aşağı çakıldı! Yer: Ümraniye

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü böyle kurtardı (AA)

İTFAİYENİN ÇALIŞMASI İLE KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası otomobilde sıkışan sürücü Eren B., itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarından sonra sıkıştığı yerden çıkarıldı. Eren B. ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.