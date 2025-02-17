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Kontrolden çıktı viyadükten aşağı çakıldı! Yer: Ümraniye

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.02.2025 06:33
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Kontrolden çıktı viyadükten aşağı çakıldı! Yer: Ümraniye

İstanbul Ümraniye'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç viyadükten aşağıya düştü. Kazada araç sürücüsü otomobilde sıkışarak yaralanırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ümraniye'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, viyadükten düştü. Otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü Eren B. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Çamlık Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eren B.'nin kullandığı 34 KKN 558 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı. Otomobil daha sonra iki yol arasında bulunan viyadükteki boşluktan düştü. Eren B. otomobilde sıkışarak yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü böyle kurtardı (AA)Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü böyle kurtardı (AA)

İTFAİYENİN ÇALIŞMASI İLE KURTARILDI
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası otomobilde sıkışan sürücü Eren B., itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarından sonra sıkıştığı yerden çıkarıldı. Eren B. ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Kontrolden çıktı viyadükten aşağı çakıldı! Yer: Ümraniye Kontrolden çıktı viyadükten aşağı çakıldı! Yer: Ümraniye Kontrolden çıktı viyadükten aşağı çakıldı! Yer: Ümraniye
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