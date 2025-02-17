İstanbul'da trafik kabusu! Araçlar adım adım ilerledi! Yüzde 76'ya ulaştı
İstanbul'da haftanın ilk gününde yağışlı havanın da etkisiyle trafik kilitlendi. Şehir genelinde trafik yoğunluğu yüzde 76'ya kadar ulaşırken, özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile bağlantı yollarında araç yoğunluğu gözlendi.
İstanbul'da bazı bölgelerde etkili olan sağanak nedeniyle haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı.
Kent genelinde sabah saatlerinde trafik yavaş ilerlerken, toplu ulaşımda özellikle aktarma istasyonlarında kalabalık oluştu.
Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar, Bakırköy, Edirnekapı, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu, Mecidiyeköy ve Çağlayan'da araçlar güçlükle ilerliyor.
TEM Otoyolu Ankara istikametinde Seyrantepe, Hasdal ve Kağıthane'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Anadolu ile Avrupa Yakası arasındaki geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile bağlantı yollarında araç yoğunluğu gözleniyor.
Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Edirne istikametinde Bostancı, Uzunçayır, Ataşehir ve Ümraniye'de araçlar güçlükle seyrediyor.
TOPLU TAŞIMADA YOĞUNLUK
Kentte aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle sürücüler trafikte yavaş ilerlerken, özellikle aktarmaların yapıldığı toplu taşıma duraklarında da yoğunluk yaşanıyor.
İBB CepTrafik haritası verilerine göre, Avrupa Yakası'nda yüzde 71, Anadolu Yakası'nda yüzde 83'e kadar ulaşırken, kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 76'ya çıktı.
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