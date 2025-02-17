Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı. Araçta yapılan aramada 372 adet sentetik ecza, 17,1 gram metamfetamin, 11,3 gram esrar, 26 adet fişek ve uyuşturucu kullanımına yardımcı materyaller ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 17.02.2025 23:27

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Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında S.S.'nin kullandığı aracı durdurdu.

Araçta bulunan H.C.A., D.B. ve S.T. isimli şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.

Araçta yapılan aramada 372 adet sentetik ecza, 17,1 gram metamfetamin, 11,3 gram esrar, 26 adet fişek ve uyuşturucu kullanımına yardımcı materyaller ele geçirildi.

Operasyon kapsamında S.S.'ye ait ikamette yapılan aramada ise uyuşturucu madde bulundu.

Şüpheliler H.C.A., D.B. ve S.T., emniyetteki ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldı. S.S. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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