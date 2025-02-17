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Dönerciye düzenlenen silahlı saldırıda işletme sahibi hayatını kaybetti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.02.2025 09:17 Güncelleme: 17.02.2025 09:18
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Dönerciye düzenlenen silahlı saldırıda işletme sahibi hayatını kaybetti

Adana'da gece dönercisine silahlı saldırıda işletme sahibi Fevzi Güçlü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz şüpheli, önüne geldiği gece dönercisine tabancayla ateş açtı. İş yerini kurşunlayan şahıs olay yerinden kaçarken, saldırıda işletmeci Fevzi Güçlü (48), karnından vurularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SİLAHLI SALDIRIDA İŞLETME SAHİBİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Güçlü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Fevzi Güçlü'nün cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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