17 Şubat 2025, Pazartesi
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Hatay'da 5 katlı binanın yerle bir olma anı kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.02.2025 10:39
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Hatay’da 5 katlı binanın yerle bir olma anı kamerada

Hatay'ın Defne ilçesinde iş makinesinin darbesiyle 5 katlı binanın yıkıldığı anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor.

5 KATLI BİNANIN YERLE BİR OLMA ANI KAMERADA

Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bina, iş makinesinin darbeleri sonucunda yıkıldı. Binanın yerle bir olma anı ise kameralara anbean yansıdı. 5 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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