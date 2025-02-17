Hatay’da 5 katlı binanın yerle bir olma anı kamerada

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bina, iş makinesinin darbeleri sonucunda yıkıldı. Binanın yerle bir olma anı ise kameralara anbean yansıdı. 5 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.