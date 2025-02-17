Esenyurt’ta ilginç olay! Eline çekici alan kadın arabayı pert etti

Kadının arabaya çekiçle saldırdığı anlar kameralar tarafından görüntülendi (İHA)

Ayrılma aşamasında olan çift bu konu yüzünden defalarca tartıştı. Dün öğlen saatlerinde de adam aracına modifiye yaptırmak için arkadaşının dükkanına götürdü. Arabasına para harcadığını gören kadın ise deliye döndü. İş yerinden aldığı çekiç ile arabanın dört bir tarafına zarar vermeye başladı.