17 Şubat 2025, Pazartesi
Haberler Yaşam Haberleri Bitlis’te karla mücadele çalışması devam ediyor

Bitlis’te karla mücadele çalışması devam ediyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.02.2025 10:40
ABONE OL
Bitlis’te karla mücadele çalışması devam ediyor

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.

Kar yağışı sonrası kapanan 219 köy yolu, Bitlis İl Özel İdaresine ait 10 ayrı şantiyedeki 75 iş makinesi ve 80 personelle iki gün içinde ulaşıma açıldı.

KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan köy yollarını vatandaşların mağdur olmamaları için kısa sürede ulaşıma açtıklarını belirtti. Kurtkan, en son yağan karla birlikte kapanan 219 köy yolunu iki gün içinde açtıklarını söyledi.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör