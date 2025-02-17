Bitlis’te karla mücadele çalışması devam ediyor

Kar yağışı sonrası kapanan 219 köy yolu, Bitlis İl Özel İdaresine ait 10 ayrı şantiyedeki 75 iş makinesi ve 80 personelle iki gün içinde ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan köy yollarını vatandaşların mağdur olmamaları için kısa sürede ulaşıma açtıklarını belirtti. Kurtkan, en son yağan karla birlikte kapanan 219 köy yolunu iki gün içinde açtıklarını söyledi.