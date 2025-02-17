Ramazan alışverişi yapacaklar dikkat! Uzmanlardan uyarı geldi

İhtiyaçtan fazla ürün almak, fiyatların artmasına neden olabilir. (AA)

"FİYAT ARAŞTIRMASI YAPILMALI"

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ramazan ayının yaklaşması nedeniyle yiyecek ve içecek ürünlerine yönelik talepte artış yaşandığına işaret etti.

Ramazan ayının ilk haftasında bazı işletmelerin talep artışı beklentisiyle fiyat güncellemesine gidebileceğini belirten Küçük, bu doğrultuda, vatandaşların ramazan ayının ilk döneminde taleplerini artırmamasının önemine dikkati çekti.

Küçük, iftar ve sahur alışverişi için tavsiyede bulunarak, "İhtiyaç duyulan kadar iftarlık ve sahurluk ürünlerin satın alınması birinci kural olmalı, ikinci olarak da mutlaka piyasada fiyat araştırması yapılmalı." dedi.

İftarda, restoran ve lokantalara gideceklerin de işletmelerin girişinde ve masalarda fiyat listesi olup olmadığına dikkat edilmesi konusunda hatırlatmada bulunan Küçük, fiyat listelerinde belirtilmeyen hizmet ücretlerinin ödenmemesi gerektiğini söyledi.

Küçük, bu durumun tüketici hakem heyetlerine veya Ticaret Bakanlığına şikayet edilebileceğini bildirerek, şöyle devam etti:

"Fiyat etiketi bulunmadan satış yapan işletmeleri Ticaret il müdürlüklerine, Ticaret Bakanlığına, belediyelerin zabıta birimlerine şikayet edebiliriz. Maddi zarar söz konusu olursa, vatandaşlarımız tüketici hakem heyetlerine başvuruda bulunmalıdır. Ramazanda ihtiyacımız olan ürünleri alışverişe çıkmadan bir liste yaparak belirlemek ve ihtiyacımız kadar alışveriş yapmak, ani şekilde talebi artırarak fiyatların yükselmesine imkan vermemek açısından önem taşıyor."