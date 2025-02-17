İstiklal Caddesi'nde panik! Restoranın mutfağında yangın çıktı
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstiklal Caddesi'nin Asmalı Mescit mevkisinde bulunan bir restoranın mutfak bölümüne sabah saatlerinde yangın çıktı. Dükkandan dumanlar çıkması üzerine alevlere kısa sürede müdahale edildi.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir restoranın mutfak kısmında yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangın çevrede paniğe neden oldu.
Asmalı Mescit Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki restoranda saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın çevrede paniğe neden oldu. Yangınla ilgili incelemeler devam ediyor.