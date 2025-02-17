Arnavutköy’de tartıştıkları genci sokak ortasında acımasızca dövdüler

Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde kız meselesi yüzünden telefonda tartışan 2 genç bir süre sonra yüz yüze konuşmaya karar verdi.

Bir noktada buluşan gençlerden biri, buluşma noktasına arkadaşlarıyla geldi. Karşılaşan 2 gencin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya tarafların arkadaşları da dahil oldu. Çıkan kavgada bir kişi hastanelik olana kadar dayak yedi. Acımasızca yapılan saldırı vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde bir kişinin yere düşen şahsın yüzüne tekme atmaya devam ettiği görülürken, yerde hareketsiz kalan şahıs ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla alakalı çalışma yaparken şahısların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.