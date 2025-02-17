Çanakkale’de sağanak nedeniyle köprü çöktü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle Balabanlı sahil yolunu Sokakağzı'na bağlayan köprü çöktü. Ayvacık ilçesinde etili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bugün, sabaha karşı Ayvacık ilçesinde Balabanlı sahil yolunu Sokakağzı'na bağlayan köprü, sağanak nedeniyle çöktü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Köprüde onarım çalışmasının başlayacağını belirten Koyunevi Köyü Muhtarı Doğukan Acar, sürücüleri köprü onarılana kadar yolu kullanmamaları konusunda uyardı.

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