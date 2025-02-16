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Üsküdar'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.02.2025 18:01 Güncelleme: 16.02.2025 18:02
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Üsküdar’da otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Üsküdar'da yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarptığı kadın yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 18.50 sıralarında Üsküdar Meydanı'nda Paşalimanı Caddesi'nde meydana geldi.

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN YARALANDI

Alınan bilgiye göre, meydandan yolun karşısına geçmeye çalışan kadına araba çarptı. Çevredeki vatandaşlar yaralı kadının yardımına koşarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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