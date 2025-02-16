Geleneksel deve güreşleri büyük ilgi gördü

Sabah saatlerinde başlayan güreşlerde pehlivan develer kıyasıya mücadele ederken, vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Tribünleri dolduran güreşseverler, heyecan dolu anlara tanıklık etti. Çeşitli müsabakalarda dereceye giren develerin sahiplerine kupaları takdim edildi.

Etkinliğe Havran Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkanı Emin Ersoy ve ilçe protokolü de katılarak vatandaşlarla birlikte güreşleri izledi.