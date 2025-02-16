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Geleneksel deve güreşleri büyük ilgi gördü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.02.2025 17:49 Güncelleme: 16.02.2025 17:56
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Geleneksel deve güreşleri büyük ilgi gördü

Balıkesir’in Havran ilçesinde geleneksel deve güreşleri gerçekleştirildi. Havran Millet Parkı’nda düzenlenen etkinliğe Antalya’dan Çanakkale’ye kadar geniş bir bölgeden 150 deve katıldı.

Sabah saatlerinde başlayan güreşlerde pehlivan develer kıyasıya mücadele ederken, vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

GELENEKSEL DEVE GÜREŞLERİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Tribünleri dolduran güreşseverler, heyecan dolu anlara tanıklık etti. Çeşitli müsabakalarda dereceye giren develerin sahiplerine kupaları takdim edildi.
Etkinliğe Havran Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkanı Emin Ersoy ve ilçe protokolü de katılarak vatandaşlarla birlikte güreşleri izledi.

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