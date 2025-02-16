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Bursa'da kavgayı ayıran güvenlik görevlisi döner bıçağıyla yaralandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.02.2025 18:41 Güncelleme: 16.02.2025 18:42
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Bursa’da kavgayı ayıran güvenlik görevlisi döner bıçağıyla yaralandı

Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden güvenlik görevlisi, bir kadın tarafından döner bıçağıyla bacağından yaralandı

Olay, Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi'ndeki Gökdere Millet Bahçesi'nde meydana geldi.

KAVGAYI AYIRAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ DÖNER BIÇAĞIYLA YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, parkta iki grup arasında kavga çıktı. Kavgaya müdahale eden güvenlik görevlisi Mücahit Tilci (46), bir kadın tarafından döner bıçağıyla bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Tilci'yi ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralılın hayati tehlikesi bulunmazken, polis ekipleri olayın şüphelisini bulmak için çalışma başlattı.

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