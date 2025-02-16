Şehirleri bembeyaz huzur saracak! ❄ Türkiye karla yeniden kucaklaşacak
Türkiye, yeni haftada soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, yurdun büyük bölümünde kar yağışı görülecek. Batı ve güney kıyılarında yağmur etkili olurken, iç ve doğu bölgelerde yoğun kar yağışı bekleniyor. Özellikle Salı gününden itibaren başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde kar yağışının etkisini artıracağı tahmin ediliyor. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 16-20 Şubat 2025 tarihleri arasındaki hava tahmin haritalarına göre, Türkiye genelinde yağışlı ve soğuk hava etkili olacak.
Pazar ve Pazartesi (16-17 Şubat):
Batı bölgelerde yağmur, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Ege ve Akdeniz'in kıyı bölgelerinde ise parçalı bulutlu ve güneşli hava görülecek.
Salı (18 Şubat):
Yağışlar yurt geneline yayılacak. Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yoğun kar yağışı beklenirken, batı bölgelerde yağmur etkili olacak.
Çarşamba ve Perşembe (19-20 Şubat):
Tüm yurtta karlı hava hakim olacak. Özellikle Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde kar yağışının etkisini artırması bekleniyor. Batı ve güney kıyılarında ise yer yer yağmur görülebilir.
İstanbul
İstanbul'da Pazar ve Pazartesi günü yağmurlu hava hakim olacak. Salı gününden itibaren sıcaklıkların düşmesiyle birlikte karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Şehirde ani hava değişimlerine bağlı olarak trafik yoğunluğu ve buzlanma riski bulunuyor.
Ankara
Başkent Ankara'da hava sıcaklıkları hızla düşecek. Pazar ve Pazartesi günü yağmur görülecek, ancak Salı gününden itibaren kar yağışı etkili olmaya başlayacak. Çarşamba ve Perşembe günleri yoğun kar yağışı bekleniyor. Sürücülerin buzlanmaya karşı dikkatli olmaları öneriliyor.
İzmir
İzmir'de hava, diğer büyük şehirlere göre nispeten daha ılıman olacak. Pazar ve Pazartesi günü parçalı bulutlu ve yağmurlu bir hava beklenirken, Salı günü kısa süreli sağanak yağmur görülebilir. Ancak kışın sert etkilerinden fazla etkilenmeyecek.