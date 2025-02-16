Şehirleri bembeyaz huzur saracak! ❄ Türkiye karla yeniden kucaklaşacak

Yurt genelinde yeni haftada kar yağışı etkili olacak (İHA)

Pazar ve Pazartesi (16-17 Şubat):

Batı bölgelerde yağmur, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Ege ve Akdeniz'in kıyı bölgelerinde ise parçalı bulutlu ve güneşli hava görülecek.

Salı (18 Şubat):

Yağışlar yurt geneline yayılacak. Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yoğun kar yağışı beklenirken, batı bölgelerde yağmur etkili olacak.

Çarşamba ve Perşembe (19-20 Şubat):

Tüm yurtta karlı hava hakim olacak. Özellikle Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde kar yağışının etkisini artırması bekleniyor. Batı ve güney kıyılarında ise yer yer yağmur görülebilir.