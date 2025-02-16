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Maltepe'de trafik kazası: 1 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.02.2025 08:43
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Maltepe’de trafik kazası: 1 yaralı

Maltepe'de D100 Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü ağır yaralandı. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken otomobil de kullanılamaz hale geldi. Otomobil çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

Kaza, 05.30 sıralarında D100 Ankara istikameti Gülsuyu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre hızlı seyretmekte olan 41 ABK 711 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolda kayarak köprünün ayağının bulunduğu duvara çarptı.

Kaza sonucu sürücü Nurhak Kaygısız araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine Allah yine polis itfaiye sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken otomobil de kullanılamaz hale geldi. Otomobil çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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Maltepe’de trafik kazası: 1 yaralı Maltepe’de trafik kazası: 1 yaralı Maltepe’de trafik kazası: 1 yaralı

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