Gece yarısı Bingöl'de deprem: AFAD ilk detayları duyurdu
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Bingöl’ün Yedisu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 02.24'te yaşanan depremin derinliği 12,79 kilometre olarak ölçüldü. Valilikten yapılan açıklamada herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı belirtildi.
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.24'te merkez üssü Yedisu olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, yerin 12,79 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde yapılan ilk saha taramalarında depreme bağlı herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı tespit edildiği belirtilerek, "Geçmiş olsun Bingöl, Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerine yer verildi.