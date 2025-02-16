Beylikdüzü’nde dehşet! Site yönetim toplantısında kan aktı: Yaralılar var

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Toplantı esnasında tartışmaya başlayan bir grup site sakini arasında arbede çıktı. Okulun bahçesine taşan kavgada F.K. isimli şahıs, silahı ile kavga ettiği 3 kişiyi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.