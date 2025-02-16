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Beylikdüzü’nde dehşet! Site yönetim toplantısında kan aktı: Yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.02.2025 20:39 Güncelleme: 16.02.2025 20:49
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Beylikdüzü’nde dehşet! Site yönetim toplantısında kan aktı: Yaralılar var

Kan donduran olay, Beylikdüzü’nde yaşandı.Bbir sitenin yönetim toplantısında çıkan tartışmada öfkelenen şahıs, silahıyla dehşet saçtı. Okulun bahçesine taşan kavgada F.K. isimli şahıs, silahı ile kavga ettiği 3 kişiyi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi Sokullu Caddesi'nde bulunan Şehit Büyükelçi Galip Balkar Ortaokulu'nda yaşandı. İddiaya göre, bir sitenin sakinleri olağan site yönetim toplantısı için okulun konferans salonunda bir araya geldi.

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Toplantı esnasında tartışmaya başlayan bir grup site sakini arasında arbede çıktı. Okulun bahçesine taşan kavgada F.K. isimli şahıs, silahı ile kavga ettiği 3 kişiyi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

(FOTO: DHA ) (FOTO: DHA )

Yaralanan K.Ü., M.T. ve C.K. isimli vatandaşlar, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
(FOTO: İHA ) (FOTO: İHA )

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, saldırgan F.K.'yı silahıyla beraber yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan hastaneye kaldırılan vatandaşların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Beylikdüzü’nde dehşet! Site yönetim toplantısında kan aktı: Yaralılar var Beylikdüzü’nde dehşet! Site yönetim toplantısında kan aktı: Yaralılar var Beylikdüzü’nde dehşet! Site yönetim toplantısında kan aktı: Yaralılar var
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